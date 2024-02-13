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За уклонение от налогов экс-глава челнинского кранового завода получил 3 года «условки»
Елабужский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-директора АО «Набережночелнинский крановый завод» Марса Тимербулатова. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что по версии следователей, в 2016-2018 годах Тимербулатов уклонился от 154 млн рублей налогов, внося в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с 6 контрагентами.
«Приговором Елабужского городского суда от 07 февраля 2024 года Тимербулатов Марс Тагирович признан виновным <...> ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, на основании ч.3 ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года, с возложением на осужденного исполнения определенных обязанностей, способствующих его исправлению», – отметили в суде.
В свою очередь иск прокурора о взыскании материального ущерба в виде неуплаченного налога в размере 154 554 039,28 рублей – судом оставлен без рассмотрения, с сохранением права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор в законную силу не вступил.
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