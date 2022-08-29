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Происшествия
29 августа 2022  16:17
Павел Климчак

В суд ушло дело экс-главы челнинского кранового завода об уклонении от налогов на 154 млн

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Следком завершил расследование дела, возбужденного на 51-летнего экс-директора АО «Набережночелнинский крановый завод» за уклонение от налогов в особо крупном размере.

По версии следователей, в 2016-2018 годах он уклонился от 154 миллионов рублей налогов, внося в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с 6 контрагентами.

Свою причастность к преступлению мужчина не признал. Для возмещения причиненного ущерба следователи арестовали имущество обвиняемого и предприятия на сумму в 224 миллиона рублей. Уголовное дело направили в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#уклонение от налогов #набережночелнинский крановый завод
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