За убийство проституток и кражу ребенка одной из них в РТ будут судить сутенершу

В Татарстане будут судить сутенершу Юлию Назарову. Ее обвиняют в убийстве двух проституток и краже ребенка одной из них.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, по версии следствия, в 2012 году Назарова совместно с супругом организовала незаконную проституцию в нескольких регионах России, в том числе и в Татарстане. В 2019 году у женщины произошел конфликт с одной из ее работниц, после чего Назарова вместе со знакомой опоила ее и задушила. Кроме того, женщина некоторое время воспитывала 2-летнюю дочь другой своей работницы и затем решила забрать ребенка себе. В 2020 году она незаконно оформила девочку на себя, а затем дала указание задушить мать ребенка.

Личности преступников были установлены лишь в 2025 году и они были задержаны. Следователи также смогли найти останки первой убитой девушки, которые позволили однозначно идентифицировать ее личность.

«Татар-информ» сообщал, что суд вынес приговор одной из сотрудниц Назаровой, Анне Рясной. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Муж Назаровой, Григорий, умер в заключении и дело против него прекращено, еще одна девушка, участвовавшая в убийствах – в розыске. Судьба похищенной девочки неизвестна.