«Своя жизнь была дороже»: в Татарстане суд вынес приговор секс-работнице, убившей коллег

Верховный суд Татарстана поставил точку в деле об убийстве двух проституток. Одна из них была несовершеннолетней и обещала всех сдать, вторую убили, чтобы забрать ее маленькую дочь. О том, как расправлялись с жертвами, как избавлялись от тел и почему секс-работница согласилась убивать «подруг по цеху», – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Убила... потому что боялась за свою жизнь»

Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об убийствах секс-работниц с особой жестокостью. Перед приговором с последним словом выступила жительница Челябинской области Анна Рясная. Она по приказу «мамочки» убила двух других проституток. Одна из убитых была несовершеннолетней, вторую убили, чтобы украсть ее ребенка.

«Я сильно боялась за собственную жизнь, в преступлениях раскаиваюсь и готова понести заслуженное наказание. Надеюсь, когда-нибудь я смогу загладить свою вину», – сказала в последнем слове Анна Рясная.

Суд принял во внимание то, что Рясная пошла на сделку со следствием, сдала подельников и показала места, где спрятали трупы.

«Назначить 10 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года после выхода из колонии», – сказал судья.

«Татар-информ» рассказывал об этом деле – процесс прошел за четыре заседания потому, что об особом порядке рассмотрения дела ходатайствовал заместитель прокурора Татарстана. Все из-за того, что Анна Рясная пошла на полное сотрудничество со следствием. Благодаря особому порядку она получила только две трети от максимального наказания.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Следующей под суд пойдет "мамочка"»

По версии следствия, сутенерами и организаторами убийств были супруги Юлия и Григорий Назаровы. Они познакомились в Челябинске, там они организовали агентство по оказанию интимных услуг – набрали проституток, удерживали их силой, избивали, насиловали, забирали паспорта и деньги.

Григорий Назаров к тому моменту уже был судим за сутенерство. В 2009 году он был правой рукой главы саратовской банды, эксплуатировавшей несовершеннолетних секс-работниц. В 2018 году екатеринбургский суд по аналогичным статьям приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Его жену Юлию Назарову, также проходившую тогда по делу, отпустили под подписку о невыезде, тогда она и скрылась.

Из колонии Григорий Назаров продолжал руководить сетью в нескольких регионах. Юлия Назарова перебралась в Татарстан, здесь вела такой же бизнес, советуясь с мужем. В ее группу секс-работниц входила и Анна Рясная – ее, к слову, разыскивали за кражу дорогих часов у одного из клиентов, – а также 17-летняя Анастасия Самойлова.

В июне 2019 года Самойлова, угрожая уйти из бизнеса, напугала Назарову. Та, посоветовавшись с мужем, решила убить ее. Рясную, шантажируя тем, что она находится в розыске, заставили стать исполнителем убийства. В арендованном доме Самойлову напоили алкоголем со снотворным, ночью Назарова и Рясная задушили ее удлинителем.

По начальному плану убить спящую девушку должна была Рясная, проткнув ей горло ножом. Но у Анны не хватило духу. Тогда Самойлову задушили. По наущению Григория Назарова тело расчленили, кисти сожгли, останки завернули в ковер и вывезли с помощью еще одной секс-работницы – Рыскужиной, которая об убийстве не знала.

В декабре 2019 года Юлия Назарова, не способная иметь детей, решила убить другую свою работницу – Пульникову – и забрать себе ее маленькую дочь. Григорий Назаров это решение поддержал и оформил подложное свидетельство о рождении девочки. Ребенка вывезли, а Пульникову заманили на выезд в один из районов Татарстана. Сначала Рясная попыталась ее задушить, а потом Рыскужина оглушила ее бутылкой шампанского, тело бросили в поле.

Григорий Назаров умер в заключении, Рыскужина – в розыске, а Юлию Назарову ожидает процесс в Верховном суде Татарстана. Судьба похищенной девочки неизвестна.