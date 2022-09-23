За убийство девушки и ее родителей обвинение запросило казанцу пожизненный срок

В Верховном суде Татарстана начались прения по делу о жестоком убийстве девушки и ее родителей в квартире одного из домов на улице Чуйкова в Казани. На скамье подсудимых 23-летний казанец Рустам Мухамадуллин. Сегодня прокуратура запросила для него пожизненный срок лишения свободы, сообщили «Татар-информу» его адвокаты.

На следующем судебном заседании выступят в прениях адвокаты Мухамадуллина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью 7 января прошлого года в одном из домов на улице Чуйкова были найдены тела девушки и ее родителей.

По подозрению в тройном убийстве был задержан 23-летний Рустам Мухамадуллин. По версии следствия, молодой человек накинулся с ножом на свою возлюбленную и ее родителей, и нанес им почти 30 ударов.

Предположительно, причиной жестокой расправы стало то, что глава семьи был против отношений между его дочерью и молодым человеком.