«Держал дочь в клетке»: новые подробности в деле о тройном убийстве на Чуйкова

Было ли состояние аффекта или это спланированное убийство – именно это продолжает выяснять Верховный суд Татарстана по резонансному делу о тройном убийстве на улице Чуйкова. По версии следствия, ночью 7 января прошлого года 23-летний казанец Рустам Мухамадуллин зарезал ножом свою девушку и ее родителей.

Сегодня суд допросил ключевого свидетеля стороны защиты – завкафедрой медицинской и общей психологии КГМУ Владимира Менделевича. Стоял вопрос – почему результаты двух экспертиз по делу сильно отличаются друг от друга, и на какую все-таки стоит обратить внимание?

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Обычно вопрос о состоянии подозреваемого решается в рамках одной экспертизы. Однако проведение повторного обследования – достаточно нередкий случай. Стоит учитывать, что состояние аффекта может вызвать множество факторов. Психологический – наиболее важный», – начал рассуждать психиатр.

Первая экспертиза проводилась в Москве в научном институте им. В.П. Сербского. Обследованием молодого человека занимались сразу несколько ведущих специалистов, однако прийти к конкретному выводу о том, был ли Мухамадуллин в состоянии аффекта или нет, они не смогли. Вторая экспертиза проводилась в Санкт-Петербурге. Здесь психиатр решил, что состояния аффекта не было.

«Стоит отметить, что специалисты московского научного института не смогли сделать вывод из-за недостающих данных о поведении подозреваемого. Их не хватало и во время проведения повторной экспертизы в Питере. В таком случае вынести судебное решение очень сложно, ведь по закону результаты экспертиз равнозначны. Но традиционно считается, что заключения московского института имени Сербского более авторитетны», – отметил Владимир Менделевич.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Психиатр добавил, что в данном случае можно провести еще одну независимую экспертизу.

Адвокаты подсудимого и его отец считают, что вторая экспертиза вовсе была проведена с нарушениями, а значит ссылаться на ее результаты нельзя. Сам молодой человек продолжает настаивать на том, что он ничего не помнит.

«Единственное, что он запомнил, это то, что он был в квартире, в какой-то момент к нему приблизилась тень, и он почувствовал удар ножом. Больше он ничего не помнит», – рассказал отец Рустама Мухамадуллина.

Он считает, что конфликт и драка разразилась в квартире из-за отца девушки. Мужчина был против отношений между парой и всячески ставил палки в колеса. Дело доходило до угроз в адрес Рустама и его семьи.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Не раз он звонил и говорил, чтобы Рустам прекратил общение с его дочерью. Говорил, что если узнает об их отношениях, то пойдет на все ради того, чтобы защитить честь семьи. Он держал дочь в ежовых рукавицах, девушка будто жила в клетке. Мой сын очень ее любил и даже хотел жениться. Он и пришел в тот день к ним домой, чтобы поговорить с ее отцом и заявить о серьезных намерениях», – поделился своей версией случившегося отец Рустама.

Не исключено, что дело может затянуться еще на несколько месяцев. Впереди суд должен допросить еще несколько свидетелей и возможно, что разбирательства вновь прервутся на проведение дополнительной экспертизы.