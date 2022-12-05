За убийство 21-летней давности киллера ОПГ «Мамшовские» отправили за решетку на 20 лет

фото: Елена Саляхова

Верховный суд Татарстана поставил точку в нашумевшем деле об убийстве лидера нижнекамской ОПГ «Вахитовские» Динара Валеева. Виновным в убийстве признали киллера конкурирующей группировки «Мамшовские» 41-летнего Ильнара Нуруллина.

Перед тем, как вынести окончательное решение по делу, Верховный суд дал Нуруллину возможность выступить с последним словом. Мужчина настаивал, что причастности к убийству не имеет и просил его оправдать.

«Хотелось бы чтобы суд учел все то, что было сказано мной и моим защитником. Я всегда честно зарабатывал, упорным трудом. Никаких преступлений я не совершал. Мне больше нечего сказать», – обратился к суду Нуруллин.

Тело лидера ОПГ «Вахитовские» было найдено в одном из домов на улице Сююмбике в Нижнекамске в марте 2000 года. Он был застрелен из пистолета Макарова. Позже стражи порядка выяснили, что Валеев был заказан членами ОПГ «Мамшовские». Обе группировки постоянно между собой конфликтовали и держали в страхе весь город.

Чтобы прекратить стычки между участниками группировок, деление территорий и рынков, лидеры ОПГ решили создать в городе единый общак. Единственным, кто отказался делиться деньгами, стал Динар Валеев. Это и стало причиной его убийства.

Именно Ильнар Нуруллин, по версии следствия, выполнил заказ «Мамашовских» и застрелил лидера «Вахитовских». Его задержали, однако вскоре отпустили из-за недостаточности улик. В 2008 году следствие по делу возобновили, Нуруллина должны были снова задержать, но он ударился в бега, его объявили в федеральный розыск. Задержать его удалось спустя 13 лет, в 2021 году.

В деле помимо убийства Валеева есть еще один эпизод, связанный с убийством директора насосной станции в Нижнекамске. Мужчину до смерти избили железными дубинками.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Хабибуллин препятствовал хищению нефтепродуктов. В связи с этим не установленные лидеры ОПГ решили его убрать. Участники группировки разработали план нападения, согласно которому Нуруллин установил слежку за Хабибуллиным, выяснил адрес его проживания», – следует из материалов дела.

Свою вину Нуруллин ни по одному из эпизодов не признал. Уверял суд, что никуда не сбегал. Уточнил, что в 2000 году он якобы уехал жить в деревню, вернулся в Нижнекамск спустя несколько лет, женился. Семья воспитывает двоих детей.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В прениях прокуратура просила признать Нуруллина виновным по всем эпизодам и назначить ему 23 года лишения свободы. На оглашения приговора ушло несколько часов. Итог – Нуруллина приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого суд постановил выплатить родным погибших два миллиона рублей.



