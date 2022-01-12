«Он отказался объединять общак»: за что киллер из Нижнекамска застрелил лидера ОПГ

Скрывался от правосудия 13 лет и жил обычной жизнью, в то время как все подельники отправились за решетку: Верховный суд рассматривает дело киллера из Нижнекамска, который 21 год назад застрелил лидера конкурирующий группировки. Что между собой не поделили нижнекамские ОПГ– подробности в репортаже ИА «Татар-информ».

Верховный суд рассматривает дело киллера из Нижнекамска, который 21 год назад застрелил из лидера конкурирующий группировки

Фото © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Стычка двух крупных нижнекамских группировок

Нашумевшее убийство лидера ОПГ «Вахитовские» Динара Валеева по кличке Диша в Нижнекамске произошло на стыке двух веков, мужчина был застрелен из пистолета Макарова возле своего дома на улице Сююмбике в марте 2000 года. Ранение получил и его водитель, выжить мужчина смог благодаря тому, что успел прыгнуть в сугроб.

Как позже установило следствие, главу «Вахитовских» застрелили участники другой ОПГ – «Мамшовские». Обе группировки в то время держали в страхе Нижнекамск, некоторые жители до сих пор вспоминают те времена со словами: «В городе много кого убивали».

«"Вахитовские" и "Мамшовские" были своего рода конкурентами. В городе творился беспредел. Постоянно кого-то забирали в плен, то наших, то с других группировок», – рассказывал бывший участник одного из нижнекамских ОПГ.

ОПГ «Мамшовские» появилась в 80-х и к началу 2000-х годов уже обросла многочисленными бандами, имела свой склад оружия и общаки Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Группировка «Вахитовские» появилась в Нижнекамске в 1998 году, к тому моменту «Мамшовские» под началом местного жителя Айдара Сабирзянова уже держали город – ОПГ «Мамшовские» появилась в 80-х и к началу 2000-х годов уже обросла многочисленными бандами, имела свой склад оружия и общаки.

Как и следовало ожидать, началась очередная волна стычек между участниками противоборствующих ОПГ и дележка территорий, рынков. Выходом тогда казалась идея создать единый общак, однако лидер «Вахитовских» ответил отказом, что и стало причиной его убийства.

«На одной из встреч, а это было незадолго до убийства, Ильнар Нуруллин, а он был среди "Мамшовских", насколько я помню, обмолвился, что Валееву не долго осталось», – рассказал участник ОПГ.

Именно Ильнару Нуруллину дали указание застрелить Валеева, уверено следствие. Тогда еще 19-летний нижнекамец оказался одним из приближенных к лидерам «Мамшовских». Молодого человека задержали, но вскоре отпустили из-за недостаточности улик. Однако в 2008 году следствие по делу возобновили, Нуруллина должны были снова задержать, но мужчина ударился в бега, его объявили в федеральный розыск. Задержали его в начале 2021 года. К этому моменту, Нуруллин уже обзавелся семьей, двумя маленькими детьми и жил вполне обычной жизнью.

Гособвинитель: «Подсудимый ни по каким обвинениям не признает свою вину, в том числе и в том, что он ранее состоял в ОПГ» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

В этот раз следствие уже довело дело до логического завершения – оно ушло в Верховный суд республики, а Нуруллин оказался на скамье подсудимых.

«Стоит отметить, что в уголовном деле есть эпизод, связанный с убийством директора насосной станции в Нижнекамске. Но подсудимый ни по каким обвинениям не признает свою вину, в том числе и в том, что он ранее состоял в ОПГ», – рассказал гособвинитель по делу.

Он закрывался от стрелка руками, но тот продолжал в него стрелять

Жительница Нижнекамска Нурия была дома, занималась делами на кухне, когда услышала на улице хлопок. Женщина сначала подумала, что это дети балуются петардами, но когда выглянула в окно, то оцепенела от ужаса. Все происходящее женщина описала во время допроса в суде.

Кто именно стрелял в Валеева, женщина рассказать суду не смогла, так как увидеть лицо злоумышленника она тогда не успела Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Я видела, как мужчина в черной одежде стоял с вытянутой рукой и держал предмет, похожий на пистолет. Недалеко от него лежал мужчина, он подошел к нему и начал стрелять снова. Тот елозил, отворачивался от выстрелов, пытался закрыться от стрелка руками...» – вспоминала подробности убийства свидетель.

Кто именно стрелял в Валеева, женщина рассказать суду не смогла, так как увидеть лицо злоумышленника она тогда не успела. После выстрелов мужчина сразу убежал, догнать его никто не смог.

По версии следствия, в тот день Нуруллин действовал не один. С ним был его приятель, еще один участник группировки «Мамшовские», правда в материалах уголовного дела он числится как неустановленное лицо.

Нуруллин – один из последних «Мамшовских», остававшийся на свободе

Похищения, вымогательства, убийства, разбой, хранение огнестрельного оружия – это лишь часть из того, в чем обвинили лидера ОПГ «Мамшовские», вместе с ним на скамье подсудимых в Нижнекамском суде оказались еще семь человек. Уголовное дело рассматривалось в 2017 году.

По версии следствия, в тот день Нуруллин действовал не один. С ним был его приятель, еще один участник группировки «Мамшовские» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Преступники, как правило, похищали нижнекамских бизнесменов, вымогали у них автомобили, деньги. В 2002 году по указанию Сабирзянова участники группировки убили участника конкурирующей банды «Татары». Мужчина был застрелен 30 мая в своем автомобиле.

Все члены ОПГ отправились за решетку. Самый большой срок получил ее лидер Айдар Сабирзянов, его приговорили к 14 годам лишения свободы.