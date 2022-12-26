За три недели уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казани увеличился в 2,5 раза

За последние три недели в Казани отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом: уровень заболеваемости превышен в 2,5 раза. Также значительно увеличилось число обращений в больницы и поликлиники – врачи Казани вновь работают в условиях повышенной нагрузки. Об этом заявила на деловом понедельнике замруководителя Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.

Тем не менее, имея опыт работы в условиях пандемии Covid-19, учли особенности работы системы здравоохранения, госпитали готовы к ухудшению эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ. Все пациенты будут обеспечены необходимыми лекарствами и лечением, сообщила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, как будут работать больницы в Казани в новогодние праздники.