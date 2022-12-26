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Здоровье
26 декабря 2022  12:40
Павел Климчак

В горздраве рассказали, как будут работать больницы в Казани в новогодние праздники

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С 31 декабря по 8 января стационары города, родильные дома и гинекологические отделения работают ежедневно и круглосуточно. Об этом сообщила замглавы Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.

Режим работы поликлиник и поликлинических отделений горбольниц (как взрослых, так и детских) в период праздников – с 8 утра до 18 вечера. В эти дни в поликлиниках работают:

  • колл-центры
  • регистратура
  • дежурные терапевтические и педиатрические бригады
  • процедурные кабинеты
  • кабинеты неотложной медпомощи

Также в поликлиниках врачи будут осуществлять прием пациентов, будет работать обслуживание на дому неотложных вызовов.

3 и 6 января поликлиники будут работать в усиленном режиме: помимо педиатров и терапевтов, принимать пациентов будут специалисты узких профилей, гинекологический кабинет и лаборатория.

Круглосуточные травмпункты принимают пациентов с первичными обращениями каждый день вне зависимости от их места проживания.

Женские консультации в составе поликлиник будут работать по их графику. В составе бригады: акушер-гинеколог, акушер и медицинский регистратор.

Взрослые и детские стоматологии с 31 декабря по 8 января будут работать 9 утра до 18 вечера. Неотложная стоматологическая помощь для взрослых и детей ночью будет оказываться в филиале №1 АО «Городская стоматология» на Чернышевского с 18 вечера до 9 утра. Телефон – 291-01-03.

Также Гульсина Хузиева сообщила, что в праздничных местах и около городских елок будут дежурить медицинские бригады. Так, за последние несколько дней к ним уже обратились 20 человек, им оказали медпомощь на месте.

#Деловой понедельник #больницы #новогодние праздники
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