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За три дня поклониться мощам Георгия Победоносца в Казани пришли 15 тысяч человек
Около 15 тыс. человек посетили собор Казанской иконы Божией Матери, чтобы приложиться к частице мощей святого Георгия Победоносца.
Частица мощей святого прибыла в Казань 19 мая.
В это воскресенье состоялась Божественная литургия, которую возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После окончания торжественной службы жители Татарстана попрощались со святыней.
Масштабный крестный ход «Всероссийский молебен о Победе» начался 6 мая – в день памяти великомученика Георгия Победоносца. Патриаршее богослужение состоялось в Георгиевском храме на Поклонной горе, после чего ковчег с частицей мощей отправился в путешествие.
Святыню планируют провести по ста городам России – она должна побывать во всех регионах страны, включая новые территории.
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