Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в соборе Казанской иконы Богородицы

Свыше тысячи православных верующих собрались сегодня в соборе Казанской иконы Божией Матери, где началась Божественная литургия. Торжественную службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во избежание давки за 20 минут до начала богослужения верующих перестали пускать в собор. Поэтому те, кто не попал внутрь, остались на улице, чтобы помолиться вместе с Патриархом. Прямо у стен храма был установлен большой экран, на котором можно наблюдать за священными действиями, происходящими внутри.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань 18 мая. Он принял участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», а также посетил несколько объектов республики, где встретится с представителями духовенства.