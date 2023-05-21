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Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в соборе Казанской иконы Богородицы
Свыше тысячи православных верующих собрались сегодня в соборе Казанской иконы Божией Матери, где началась Божественная литургия. Торжественную службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Во избежание давки за 20 минут до начала богослужения верующих перестали пускать в собор. Поэтому те, кто не попал внутрь, остались на улице, чтобы помолиться вместе с Патриархом. Прямо у стен храма был установлен большой экран, на котором можно наблюдать за священными действиями, происходящими внутри.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань 18 мая. Он принял участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», а также посетил несколько объектов республики, где встретится с представителями духовенства.
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