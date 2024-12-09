За три дня на пожарах в России погибли 83 человека – один погибший в Татарстане

За последние три дня в России пожарные потушили свыше двух тысяч возгораний. В результате травмы получили 374 человека, а 83 человека, включая четверых детей, погибли, информирует МЧС России.

По данным ведомства, непотушенные окурки сигарет привели к гибели людей в Иркутской, Кировской, Омской, Самарской, Нижегородской областях. В Набережных Челнах также произошел пожар из-за непотушенной сигареты. К сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали – хозяин квартиры скончался, не приходя в сознание.