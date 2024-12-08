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В Набережных Челнах мужчина погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты
Сегодня в доме №18 по проспекту Раиса Беляева в Набережных Челнах произошел пожар.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, загорелись вещи в квартире на шестом этаже. Пожарные вынесли из горящей квартиры и передали бригаде скорой помощи в бессознательном состоянии 54-летнего мужчину и потушили возгорание.
К сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали, мужчина скончался, не приходя в сознание. Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
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