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Происшествия 8 декабря 2024 16:18

В Набережных Челнах мужчина погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты

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Сегодня в доме №18 по проспекту Раиса Беляева в Набережных Челнах произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, загорелись вещи в квартире на шестом этаже. Пожарные вынесли из горящей квартиры и передали бригаде скорой помощи в бессознательном состоянии 54-летнего мужчину и потушили возгорание.

К сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали, мужчина скончался, не приходя в сознание. Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

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