За титул «Кряшенской красавицы» на празднике «Питрау» сразятся десять девушек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фишкой» республиканского праздника кряшенской культуры «Питрау» станет ежегодный конкурс красоты и талантов «Кряшен чибяре». 15 июля в селе Зюри Мамадышского района за титул и корону будут состязаться 10 красавиц из семи районов Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор конкурса «Кряшен чибяре» Юлия Дувалова.

«„Кряшен чибяре“ — это гордость и визитная карточка праздника „Питрау“. Он приковывает к себе всегда тысячу взглядов и объективов. В этом году участие примут девушки из семи районов — Чистопольского, Тукаевского, Менделеевского, Тюлячинского, Рыбнослободского, Мамадышского районов и города Набережные Челны», — поделилась деталями конкурса спикер.

В конкурсе принимают участие девушки от 18 до 28 лет, свободно владеющие родным татарским языком. Еще одно обязательное условие — девушка должна быть не замужем. «Конкурс красоты является неким парадом невест», —добавила докладчица.

Заявочная кампания проводилась с 3 мая по 1 июня. «Мы собрали порядка 14 заявок, но, к сожалению, четырем девушкам были вынуждены отказать по причине их несовершеннолетнего возраста», — заметила Юлия Дувалова.

По словам спикера, на конкурсе будут выбраны две победительницы. Одна из них — «Кряшенская красавица» Республики Татарстан, а вторая — «Кряшенская красавица» Мамадышского муниципального района. Обоим будет вручена переходящая корона, диплом победителя и денежная премия.

«Последние три года подряд присуждается два первых места. Одно первое место отдается одной из трех конкурсанток из Мамадышского района, второе первое место получает победительница на республиканском статусе. Следовательно, у нас две победительницы, две короны и десять номинаций. Ни одна девушка не уйдет без маленькой победы», — рассказала Юлия Дувалова.

Цель проведения конкурса — сохранение и расширение среды общения на родном языке, приобщение к богатому наследию этнической культуры, изучение и дальнейшее сохранение кряшенскими обычаями и традициями молодежи, создание прочных связей между кряшенами в регионах.

Напомним, на празднике, который является завершающим в череде торжеств традиционной культуры народов республики под эгидой Ассамблеи народов РТ, ожидают 50 тысяч гостей со всей России.