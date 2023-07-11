50 тысяч гостей со всей России приедут в Татарстан на праздник «Питрау»

Более 50 тыс. гостей ожидается в этом году на празднике кряшенской культуры «Питрау», который состоится 15 июля в селе Зюри Мамадышского района РТ. Подробностями о предстоящем событии на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился замминистра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

На поляне ожидается разнообразные мастер-классы по игре на традиционных инструментах, ярмарка самобытных ремесленников «Тырлау», хоровод «Тугарек уен», работа детской площадки «Айбагыр».

Отдельно будут организованы игры на майдане «Питрау уеннары», игры на воде «Күңел ачу», площадка «Родные поют», поляна знакомств «Димче». Все желающие смогут посетить выставку-продажу на площадке «Дары природы „Алан“», попробовать кряшенские угощения на площадке «Табикмяк» и поучаствовать в играх у костра «Арулану».

Зрелищной частью праздника станут конные скачки «Чаптар» и борьба «Көрәш». На Питрау в Зюри по традиции съедутся сильнейшие борцы Татарстана и ближайших регионов России.

«Праздник пройдет в вечернее время. Программа рассчитана до двух часов ночи, — анонсировал Дамир Натфуллин. — Питрау — это один из важных обрядовых праздников кряшен. В глубокой древности этот праздник был связан с летним солнцестоянием. Кряшены исполняли обрядовые напевы, которые носили ритуальный характер и были призваны увеличить плодовитость будущего урожая, настроить природу на благоприятные условия».

Праздник «Питрау» является завершающим в череде праздников традиционной культуры народов республики, проводимых под эгидой Ассамблеи народов Татарстана.

Подробнее о том, как проходил праздник в 2022 году, в репортаже «Татар-информа».