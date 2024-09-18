«За терроризм посадили мужа, теперь взяли ее»: что известно об участницах ячейки ХТ*

«Они любыми способами попытаются бежать из России»

Сегодня утром на всю Россию прогремела информация о задержании сотрудниками ФСБ участниц террористической ячейки международной запрещенной организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*.

Всех четверых задержали накануне утром. Видео их задержания разошлось по всем СМИ и мессенджерам.

Чуть больше часа спустя задержанных женщин доставили в Вахитовский суд Казани, чтобы избрать им меру пресечения. Как выяснилось, Альбину Валиахметову и Ранию Ваисову обвиняют в организации ячейки террористической организации, а Лейсан Садыкову и Альсину Хайруллину – в участии в ней.

Каждой из задержанных женщин грозят немалые сроки – от десяти лет лишения свободы и выше. Никого из них суд сегодня не отпустил под домашний арест, все четверо будут дожидаться суда в СИЗО.

16 сентября УФСБ по Татарстану возбудили уголовное дело. К слову, вину никто из них не признал.

Альбина Валиахметова и вовсе отказалась давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, дающую право не свидетельствовать против себя. По версии следствия, организаторами ячейки считают двух из задержанных.

«В день задержания всем им предъявили обвинение. Дома у них были обнаружены идеологические источники организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* и материалы, имеющие отношение к преступной деятельности. Руководили ячейкой Ваисова и Валиахметова», – сказал следователь УФСБ по РТ.

Следователь УФСБ по РТ: «В день задержания всем им предъявили обвинение. Дома у них были обнаружены идеологические источники организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Каждый раз, когда суд избирал меру пресечения для каждой из задержанных, следователь подчеркивал, что ее необходимо отправить за решетку, поскольку, находясь на свободе, она обязательно скроется от органов следствия и суда и будет препятствовать расследованию.

«Аналогичное дело было расследовано УФСБ по РТ в 2016 году. Последователи данной террористической организации, находясь на свободе и действуя по указанию руководителей из-за рубежа, принимают любые меры и попытки для бегства из России. Что и произошло в период с 2016 по 2017 год, когда четверо обвиняемых по аналогичным статьям сбежали из-под домашнего ареста на территорию Украины», – напомнил следователь.

Рания Ваисова, по словам следователя, проводила нелегальные собрания у себя дома Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Муж Валиахметовой был осужден за терроризм в 2016 году»

Следствие уверено, что Альсина Хайруллина и Лейсан Садыкова подчинялись напрямую Рание Ваисовой, попали под ее влияние они еще в 2019 году. Они участвовали в тайных собраниях террористической организации.

«Вина подтверждается показаниями свидетелей и результатами обыска по месту жительства женщин. Были найдены материалы, относящиеся к идеологическим действиям организации», – уточнил следователь.

Рания Ваисова, по словам следователя, проводила нелегальные собрания у себя дома. В распоряжении следствия имеются аудиозаписи, подтверждающие, что именно Ваисова занималась организацией тайных собраний на улице Спартаковской в Казани.

Самая темная лошадка из всей четверки – это Альбина Валиахметова. В 2016 году за участие в той же террористической организации был задержан ее супруг. В 2018 году он был осужден Приволжским окружным военным судом.

«Несмотря на приговор, Валиахметов от преступной деятельности не отказался и продолжил вовлекать и вербовать новых участников среди лиц женского пола. Стоит отметить, что Альбина Валиахметова напрямую связана с лицами, которые в 2016 и 2017 годах в Альметьевске участвовали в деятельности Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* и сбежали на территорию Украины», – добавил следователь УФСБ по РТ.

На процессе женщины не баловали суд репликами, больше всех высказывалась Альсина Хайруллина. Понадобилось несколько перерывов, чтобы ей и Валиахметовой объяснили, почему они должны доверять составу суда и какие могут быть причины для отвода.

«Слова следователя – клевета! Толку-то мне тут вопросы задавать, меня лишили всего, чего только можно было», сказала Хайруллина суду.

Лейсан Садыкова попросила суд назначить ей подписку о невыезде, а не заключать ее под стражу.

Лейсан Садыкова попросила суд назначить ей подписку о невыезде, а не заключать ее под стражу Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Валиахметова не мой руководитель. Я ни в чем не виновна, никуда не собираюсь уезжать, можно просто подписку мне сделать о невыезде?» – спросила Лейсан Садыкова.

Так или иначе, Вахитовский суд Казани потправил всех четверых женщин в СИЗО на два месяца, до 16 ноября.

* Международная террористическая организация, запрещенная на территории РФ