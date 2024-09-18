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«За терроризм посадили мужа, теперь взяли ее»: что известно об участницах ячейки ХТ*
Сегодня в Казани суд избрал меру пресечения четверым задержанным участницам международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*. Во время процесса выяснились интересные детали их биографий. Подробности из зала суда в репортаже «Татар-информа».
«Они любыми способами попытаются бежать из России»
Сегодня утром на всю Россию прогремела информация о задержании сотрудниками ФСБ участниц террористической ячейки международной запрещенной организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*.
Всех четверых задержали накануне утром. Видео их задержания разошлось по всем СМИ и мессенджерам.
Чуть больше часа спустя задержанных женщин доставили в Вахитовский суд Казани, чтобы избрать им меру пресечения. Как выяснилось, Альбину Валиахметову и Ранию Ваисову обвиняют в организации ячейки террористической организации, а Лейсан Садыкову и Альсину Хайруллину – в участии в ней.
Каждой из задержанных женщин грозят немалые сроки – от десяти лет лишения свободы и выше. Никого из них суд сегодня не отпустил под домашний арест, все четверо будут дожидаться суда в СИЗО.
16 сентября УФСБ по Татарстану возбудили уголовное дело. К слову, вину никто из них не признал.
Альбина Валиахметова и вовсе отказалась давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, дающую право не свидетельствовать против себя. По версии следствия, организаторами ячейки считают двух из задержанных.
«В день задержания всем им предъявили обвинение. Дома у них были обнаружены идеологические источники организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* и материалы, имеющие отношение к преступной деятельности. Руководили ячейкой Ваисова и Валиахметова», – сказал следователь УФСБ по РТ.
Каждый раз, когда суд избирал меру пресечения для каждой из задержанных, следователь подчеркивал, что ее необходимо отправить за решетку, поскольку, находясь на свободе, она обязательно скроется от органов следствия и суда и будет препятствовать расследованию.
«Аналогичное дело было расследовано УФСБ по РТ в 2016 году. Последователи данной террористической организации, находясь на свободе и действуя по указанию руководителей из-за рубежа, принимают любые меры и попытки для бегства из России. Что и произошло в период с 2016 по 2017 год, когда четверо обвиняемых по аналогичным статьям сбежали из-под домашнего ареста на территорию Украины», – напомнил следователь.
«Муж Валиахметовой был осужден за терроризм в 2016 году»
Следствие уверено, что Альсина Хайруллина и Лейсан Садыкова подчинялись напрямую Рание Ваисовой, попали под ее влияние они еще в 2019 году. Они участвовали в тайных собраниях террористической организации.
«Вина подтверждается показаниями свидетелей и результатами обыска по месту жительства женщин. Были найдены материалы, относящиеся к идеологическим действиям организации», – уточнил следователь.
Рания Ваисова, по словам следователя, проводила нелегальные собрания у себя дома. В распоряжении следствия имеются аудиозаписи, подтверждающие, что именно Ваисова занималась организацией тайных собраний на улице Спартаковской в Казани.
Самая темная лошадка из всей четверки – это Альбина Валиахметова. В 2016 году за участие в той же террористической организации был задержан ее супруг. В 2018 году он был осужден Приволжским окружным военным судом.
«Несмотря на приговор, Валиахметов от преступной деятельности не отказался и продолжил вовлекать и вербовать новых участников среди лиц женского пола. Стоит отметить, что Альбина Валиахметова напрямую связана с лицами, которые в 2016 и 2017 годах в Альметьевске участвовали в деятельности Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* и сбежали на территорию Украины», – добавил следователь УФСБ по РТ.
На процессе женщины не баловали суд репликами, больше всех высказывалась Альсина Хайруллина. Понадобилось несколько перерывов, чтобы ей и Валиахметовой объяснили, почему они должны доверять составу суда и какие могут быть причины для отвода.
«Слова следователя – клевета! Толку-то мне тут вопросы задавать, меня лишили всего, чего только можно было», сказала Хайруллина суду.
Лейсан Садыкова попросила суд назначить ей подписку о невыезде, а не заключать ее под стражу.
«Валиахметова не мой руководитель. Я ни в чем не виновна, никуда не собираюсь уезжать, можно просто подписку мне сделать о невыезде?» – спросила Лейсан Садыкова.
Так или иначе, Вахитовский суд Казани потправил всех четверых женщин в СИЗО на два месяца, до 16 ноября.
* Международная террористическая организация, запрещенная на территории РФ
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