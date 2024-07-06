За сутки в водоемах Татарстана утонули трое человек

Отдых у воды в жаркую погоду может представлять опасность для людей. За прошедшие сутки печальная статистика пополнилась тремя людьми. В водоемах в Балтасинском и Рыбно-Слободском районах утонули 49-летняя женщина и 38-летний мужчина. Тело еще одного 30-летнего мужчины водолазы достали из озера в Нижнекамском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Основные причины гибели людей на водоемах – это купание в необорудованных для этого местах и алкогольное опьянение.

По данным ведомства, с начала купального сезона в Татарстане зафиксированы 20 происшествий на воде, в результате которых погибли 16 человек, из них двое детей. Еще семерых человек удалось спасти.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Накануне патрульная группа Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ отправилась в рейд по акватории Казанки и Волги с целью предотвращения возможных трагедий на воде.

Во время рейда инспекторы проверили «дикий» пляж в районе улицы Брюсова, где отдыхающие купались и плавали на маломерных судах. Инспекторы обнаружили множество нарушений, таких как отсутствие спасательных жилетов у судовладельцев и пассажиров, неправильное указание бортовых номеров и незаконное переоборудование катамаранов. В результате были составлены штрафные протоколы.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«Мы напоминаем судовладельцам о недопустимости плавания на маломерных судах возле мест массового отдыха, где купается население, и рядом с пляжами. Им запрещено приближаться ближе 50 метров до данных участков водоемов. Кроме того, маломерные суда, зарегистрированные в государственном реестре маломерных судов ГИМС МЧС России должны использоваться только в некоммерческих целях. Другое их применение – для зарабатывания денег, прогулок на коммерческой основе, сдачи в аренду, недопустимо, и может привести не только к административной ответственности, но и к уголовной», – предупредил главный госинспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

Самым грубым нарушением среди судовладельцев, по его словам, является управление судном, которое не зарегистрировано в уставном порядке, а также, если владелец маломерного плавсредства не имеет при себе удостоверения на право вождения. В случае выявления таких нарушений судно будет отправлено на штрафстоянку. А нарушителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Среди других типичных нарушений самое частое – это необеспечение безопасности пассажиров.

«Если спасжилеты есть по количеству пассажиров на борту, но не надеты, заплатить придется 300 – 500 рублей. А вот если спасательные жилеты в лодке вообще отсутствуют, хотя плавсредство при этом подлежит регистрации, штраф будет уже крупнее — от 15 до 20 тысяч рублей», – пояснил Юрий Венедиктов.

Инспекторы ГИМС и общественники провели профилактические беседы с гражданами, которые рискуют купаться в необорудованных для этого местах, и раздали им памятки.