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В озере в Нижнекамском районе утонул молодой мужчина
Во время купания в озере Каракуль вблизи СНТ «Нефтехимик-1» Нижнекамского района пропал 30-летний мужчина.
Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, на место оперативно прибыли водолазы. Тело погибшего обнаружили на трехметровой глубине в 15 метрах от берега.
Вероятно, из-за разницы температуры воды и воздуха у мужчины возникли судороги или легочный спазм. Кроме того, на дне озера могли находиться посторонние предметы, которые могли травмировать мужчину. Отмечается, что указанное место не оборудовано для купания.
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