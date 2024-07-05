news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 июля 2024 12:23

В озере в Нижнекамском районе утонул молодой мужчина

Скопировать ссылку

Во время купания в озере Каракуль вблизи СНТ «Нефтехимик-1» Нижнекамского района пропал 30-летний мужчина.

Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, на место оперативно прибыли водолазы. Тело погибшего обнаружили на трехметровой глубине в 15 метрах от берега.

Вероятно, из-за разницы температуры воды и воздуха у мужчины возникли судороги или легочный спазм. Кроме того, на дне озера могли находиться посторонние предметы, которые могли травмировать мужчину. Отмечается, что указанное место не оборудовано для купания.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#утонул мужчина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2