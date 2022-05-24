За сутки в Татарстане зарегистрировали 153 случая коронавируса

В Татарстане зафиксировано 153 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 — на 12 меньше, чем накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом вновь увеличилось число госпитализаций: в больницу был доставлен 61 пациент по сравнению с 24 за минувшие сутки.

Всего по данным на 24 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтвержден 149 151 случай заболевания. Выздоровели 144 228 жителя Татарстана, причем 214 человек излечились за минувшие сутки.

За день в регионе официально не было зарегистрировано ни одного нового умершего от Covid-19. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике по-прежнему равняется 1993.

При этом из данных Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве субъектов Федерации.