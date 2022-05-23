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Ру Тат
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Здоровье
23 мая 2022  12:24

В Татарстане вновь снизилось число госпитализаций с Covid-19

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 165 случаев коронавирусной инфекции — на девять меньше, чем днем ранее. Также в республике продолжает снижаться число госпитализаций таких пациентов, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Так, 22 мая в больницы направлено 49 пациентов, днем ранее — 56, 20-го числа — 71. За прошедшие же сутки число госпитализаций уменьшилось до 24.

Смертей от последствий Covid-19 не зарегистрировано, число летальных исходов не меняется с 18 мая и составляет 1993.

#коронавирус #статистика
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