В Татарстане вновь снизилось число госпитализаций с Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 165 случаев коронавирусной инфекции — на девять меньше, чем днем ранее. Также в республике продолжает снижаться число госпитализаций таких пациентов, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Так, 22 мая в больницы направлено 49 пациентов, днем ранее — 56, 20-го числа — 71. За прошедшие же сутки число госпитализаций уменьшилось до 24.

Смертей от последствий Covid-19 не зарегистрировано, число летальных исходов не меняется с 18 мая и составляет 1993.