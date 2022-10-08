За сутки в Татарстане выявлено еще 336 случаев коронавируса

В Татарстане вновь начала снижаться заболеваемость коронавирусом после минимального подъема накануне. За сутки выявлено 336 случаев Covid-19 по сравнению с 342 днем ранее, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализирован 51 пациент. За предшествующий день в больницы были доставлены 66 заболевших, о чем сообщал «Татар-информ».

Всего по данным на 8 октября 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зафиксировано 182 819 случаев заболевания. Выздоровели 176 245 жителей республики, в том числе 336 за последние сутки (за день до этого стало известно о 504 излечившихся больных).

При этом в регионе за сутки официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 2004 — в последний раз информация о летальных исходах появлялась 20 сентября.

Ранее стало известно, что Росстат прекратит публиковать данные о смертях от SARS-CoV-2. В последний раз статистики сообщали, что за июль 2022 года от него и с ним в России умерли 3284 человека. Публиковавшиеся до этого данные свидетельствовали, что в большинстве регионов страны существует разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от коронавируса.