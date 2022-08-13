За сутки в Татарстане выявлено 87 заболевших коронавирусом

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Республике Татарстан продолжает делать ежедневные шаги в сторону увеличения. За минувшие сутки выявлено 87 заболевших Covid-19.

По информации, размещенной на портале стопкоронавирус.рф, госпитализировали за этот период 69 человек.

Умер от Covid-19 за сутки 1 человек, общее количество жертв пандемии в РТ неумолимо приближается к 2 тысячам (1998 на данный момент).

Кроме того, выздоровели 8 человек. Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании рекомендовал вернуть ношение медицинских масок в офисах, о чем сообщал «Татар-информ».