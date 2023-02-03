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Ру Тат
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Здоровье
3 февраля 2023  11:49

За сутки 31 татарстанца госпитализировали с коронавирусом

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 76 новых случаев заболевания коронавирусом, 31 человека госпитализировали, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Случаев выздоровления в статистике нет, также не подтверждено новых летальных исходов.

В целом по России третий день подряд выявляют максимальное суточное число заболевших Covid-19 с октября. Так, за сутки зафиксировано 9 тыс. 670 ковид-случаев.  Поправились 6 тыс. 311 пациентов, госпитализированы – 1 тыс. 65 человек. Жертвами инфекции стало 46 россиян.

Напомним, сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали уже второй случай заражения подвидом коронавируса «кракен».

#коронавирус #здоровье #статистика
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