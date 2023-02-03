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Ру Тат
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Здоровье
3 февраля 2023  09:16

В России зафиксирован второй случай заражения «кракеном»

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Второй случай заражения подвариантом коронавируса «кракен» выявлен в России. По данным Роспотребнадзора, заболевший переносит инфекцию в легкой форме.

«Данный подвариант обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно», – заявили в ведомстве.

Напомним, «кракен» считается самым заразным из всех штаммов ковида, более подробно о том, чем он опасен – в материале «Татар-информа».

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