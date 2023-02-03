В России зафиксирован второй случай заражения «кракеном»

Второй случай заражения подвариантом коронавируса «кракен» выявлен в России. По данным Роспотребнадзора, заболевший переносит инфекцию в легкой форме.

«Данный подвариант обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно», – заявили в ведомстве.

Напомним, «кракен» считается самым заразным из всех штаммов ковида, более подробно о том, чем он опасен – в материале «Татар-информа».