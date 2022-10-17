За сутки в Татарстане еще 228 человек заразились коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает снижаться. За последние сутки 228 жителей республики заразились коронавирусом по сравнению с 230 накануне. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 14 пациентам, тогда как день назад в больницы республики были доставлены 28 больных.

В то же время выздоровели 418 человек (вчера сообщалось о 631 поправившемся после болезни). Всего в регионе излечились 179 722 пациента.

С начала пандемии в РТ официально зарегистрирован 185 231 случай Covid-19. Полную вакцинацию прошли 2 482 548 татарстанцев.

Общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 2004 (в последний раз информация о летальных исходах появлялась 20 сентября). При этом Росстат с октября прекратил публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.