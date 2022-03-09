За сутки в Россию прибыли еще около 6 тыс. жителей ДНР и ЛНР

За сутки границу с Россией пересекли около 6 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик. Такие данные приводит погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.

«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 6000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — отмечается в сообщении.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Через несколько дней их главы обратились к России за помощью в отражении украинских атак, и уже на следующее утро, 24 февраля, Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. По его словам, главная цель России — обеспечить «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Чтобы обеспечить выход мирных жителей из районов боевых действий, российская сторона уже несколько раз объявляла режим тишины и открывала гуманитарные коридоры, несмотря на провокации со стороны украинских националистов.