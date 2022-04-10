За сутки в России выявлен минимум случаев Covid с июня 2021 года

За прошедшие сутки в России выявлено 13 056 случаев коронавирусной инфекции — минимальное число с июня 2021 года. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19.

Уровень прироста новых пациентов составил 0,07%, в последний раз такой показатель фиксировался 11 июня.

Кроме того, за день выздоровели сразу 29 372 человека, 259 умерли от последствий вируса. Последний из показателей также побил рекорд — такой минимум регистрировался еще в ноябре 2020 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за прошедший день в Татарстане подтвердилось 256 случаев коронавируса.