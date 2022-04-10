В Татарстане за сутки 256 человек заболели коронавирусом

В Татарстане еще 256 человек заболели новой коронавирусной инфекцией Covid-19, 32 татарстанца были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет [среди заболевших] — 21 человек», — рассказали в ведомстве.

Больше всего новых ковид-случаев выявили в Казани (73), Набережных Челнах (32), Нижнекамском (21), Альметьевском (15) и Зеленодольском (13) районах.

Всего с начала пандемии в республике Covid-19 заболели 139 856 человек, 133 275 человек уже выздоровели, включая 123 за последние сутки. По состоянию на 10 апреля общее количество жертв инфекции в РТ составляет 1 909.