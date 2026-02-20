За сутки в Казани задержали троих пьяных водителей и еще двоих без прав

За прошедшие сутки в Казани задержали троих водителей, которые сели за руль пьяными. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

За тот же период в столице республики зарегистрировано 279 ДТП, в результате одного из них пострадал человек.

Также сотрудниками ГАИ были задержаны двое водителей, управляющих транспортом без водительских удостоверений. Еще двоих человек задержали по подозрению в совершении преступлений и доставили в отделение полиции.

Ранее «Татар информ» рассказывал, что пьяное вождение – одна из основных причин, по которым происходят аварии.

«Алкоголь притупляет реакцию, снижает контроль и искажает восприятие расстояния. Самое главное последствие – это не штраф или заключение. Из-за пары стаканов кто-то может не вернуться домой. Мы знаем много таких трагичных историй. Одна из них произошла в Казани: в семье родился ребенок, новоиспеченный отец отметил это и в тот же день погиб в аварии. Представьте себе: ребенок вырастет и будет знать, что папа умер в день его рождения», – отметил начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.