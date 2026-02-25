news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 февраля 2026 09:37

За сутки в Казани задержали пятерых пьяных водителей

Читайте нас в
Телеграм

За прошедшие сутки автоинспекторы Казани задержали пятерых пьяных водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. По информации ведомства, всего за 24 февраля произошло 223 аварии, обошлось без пострадавших.

Также был задержан мужчина, который сел за руль без прав. Еще троих человек задержали по подозрению в совершении преступлений.

Ранее «Татар информ» рассказывал, что пьяное вождение – одна из основных причин, по которым происходят аварии.

«Алкоголь притупляет реакцию, снижает контроль и искажает восприятие расстояния. Самое главное последствие – это не штраф или заключение. Из-за пары стаканов кто-то может не вернуться домой. Мы знаем много таких трагичных историй. Одна из них произошла в Казани: в семье родился ребенок, новоиспеченный отец отметил это и в тот же день погиб в аварии. Представьте себе: ребенок вырастет и будет знать, что папа умер в день его рождения», – отметил начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

#пьяные водители #дтп с пьяным водителем #гаи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026