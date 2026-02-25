За сутки в Казани задержали пятерых пьяных водителей

За прошедшие сутки автоинспекторы Казани задержали пятерых пьяных водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. По информации ведомства, всего за 24 февраля произошло 223 аварии, обошлось без пострадавших.

Также был задержан мужчина, который сел за руль без прав. Еще троих человек задержали по подозрению в совершении преступлений.

Ранее «Татар информ» рассказывал, что пьяное вождение – одна из основных причин, по которым происходят аварии.

«Алкоголь притупляет реакцию, снижает контроль и искажает восприятие расстояния. Самое главное последствие – это не штраф или заключение. Из-за пары стаканов кто-то может не вернуться домой. Мы знаем много таких трагичных историй. Одна из них произошла в Казани: в семье родился ребенок, новоиспеченный отец отметил это и в тот же день погиб в аварии. Представьте себе: ребенок вырастет и будет знать, что папа умер в день его рождения», – отметил начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.