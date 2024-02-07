За сутки в Казани вывезли еще свыше 30 тысяч тонн снега

31 тыс. тонн снега вывезли с казанских улиц за последние сутки.

В мэрии столицы РТ, где появилось это сообщение, добавили, что в городе за 24 часа выпало 12 мм осадков. В итоге величина снежного покрова на местных улицах выросла еще на 18 см. При этом в среду, 7 февраля, синоптики прогнозируют еще 1 мм снежных осадков.

«Всего в феврале уже выпало 82% от месячной нормы. Работы по уборке снега продолжаются», -—говорится в сообщении.

Напомним, до этого в Казани с местных улиц вывезли 33 тысячи тонн снега. Минувшим вечером для удобства уборки администрация Вахитовского и Приволжского районов даже просила казанцев не оставлять машины на некоторых участках.