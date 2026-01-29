news_header_top
Происшествия 29 января 2026 10:47

За сутки в Казани шестеро водителей попались пьяными за рулем

За сутки в Казани были задержаны шесть пьяных водителей, данные приводит Госавтоинспекция города.

Всего ПДД нарушили 594 человека и случилось 153 аварии. Так, 18 водителей не пристегнулись ремнями безопасности, а 32 не пропустили пешеходов. В авариях есть пострадавшие: три пассажира и один пешеход-ребенок.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что пьяные водители – одна из самых частых причин возникновения аварий.

«Среди причин аварий – встречное столкновение, наезд на пешехода, съезд с дорог и управление транспортом в нетрезвом состоянии. Основная доля погибших зарегистрирована в столкновениях – из них больше половины приходится на случаи с выездом на встречную полосу. 20% смертельных аварий произошли по причине наезда на пешеходов.

Особо опасная ситуация для пешеходов складывается в темное время суток при неблагоприятных погодных условиях. 55% смертельных аварий с пешеходами произошли из-за халатного отношения к правилам дорожного движения самими пешеходами», – рассказывал Главный Государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

