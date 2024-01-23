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Новости Татарстана и Казани
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За сутки в Казани произошло более 300 ДТП
В Казани зарегистрировали 355 ДТП за минувшие сутки. В авариях пострадали 2 человека, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Так, на улице Михаила Миля 43-летняя женщина за рулем Kia Sportage не справилась с управлением, вылетела на встречку и столкнулась с автомобилем «ИЖ 2717», который двигался по встречке.
В результате столкновения автоледи получила травмы, ее увезли медики скорой помощи.
Кроме того, автоинспекторы задержали 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще двое попались без права управления.
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