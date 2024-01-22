Женщина-водитель Kia пострадала после столкновения с «ИЖ» в Казани

ДТП произошло сегодня на улице Михаила Миля.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 43-летняя женщина за рулем Kia Sportage не справилась с управлением, вылетела на встречку и столкнулась с автомобилем «ИЖ 2717».

В результате столкновения автоледи получила травмы, на место прибыли медики скорой помощи.