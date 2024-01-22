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Женщина-водитель Kia пострадала после столкновения с «ИЖ» в Казани
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ДТП произошло сегодня на улице Михаила Миля.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 43-летняя женщина за рулем Kia Sportage не справилась с управлением, вылетела на встречку и столкнулась с автомобилем «ИЖ 2717».
В результате столкновения автоледи получила травмы, на место прибыли медики скорой помощи.
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