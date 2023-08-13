За сутки в Казани автоинспекторы поймали 13 пьяных водителей

За прошедшие сутки автоинспекторы Казани задержали 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

Отмечается, что всего за 12 августа в Казани поступило 114 сообщений о ДТП. В результате ДТП в столице Татарстана погиб один человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на дороге лоб в лоб столкнулись мотоцикл Suzuki и Kia. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась, дети в возрасте 12 и 9 лет получили травмы.

Кроме того, за сутки в Казани задержали 6 водителей, не имеющих водительского удостоверения. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 6 граждан.