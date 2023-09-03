За сутки в Казани автоинспекторы поймали 10 пьяных водителей

Накануне автоинспекторы Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудники поймали водителя, который не имел права управления.

Всего за 2 сентября поступило 116 сообщений о ДТП, из них три – с пострадавшими, отметили в ведомстве.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 6 граждан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани сбили регулировщика. По предварительным данным, Hyundai Getz выехал на запрещающий жест регулировщика и наехал на сотрудника ДПС. В результате ДТП регулировщик с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.