В центре Казани легковушка сбила сотрудника ДПС

Накануне в Казани произошло ДТП, в котором сбили сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

По предварительным данным, Hyundai Getz выехал на запрещающий жест регулировщика и наехал на сотрудника ДПС. В результате ДТП регулировщик с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

В свою очередь очевидцы в соцсетях сообщают, что авария произошла на улице Пушкина.

В отношении водителя легковушки составлены административные протоколы. Правоохранителями возбуждено административное расследование.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.