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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани легковушка сбила сотрудника ДПС
Накануне в Казани произошло ДТП, в котором сбили сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
По предварительным данным, Hyundai Getz выехал на запрещающий жест регулировщика и наехал на сотрудника ДПС. В результате ДТП регулировщик с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.
В свою очередь очевидцы в соцсетях сообщают, что авария произошла на улице Пушкина.
В отношении водителя легковушки составлены административные протоколы. Правоохранителями возбуждено административное расследование.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.
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