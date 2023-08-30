За сутки в Калужской области ликвидировали три бесплиотника

Сегодня ночью на территории Сухиничского района в Калужской области уничтожили беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Позднее появилось сообщение о еще одном сбитом беспилотнике на территории Дзержинского района. Беспилотник упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Губернатор отметил, что громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района, – это результат подрыва взрывчатки.

Кроме того, сегодня днем силами ПВО сбит еще один беспилотник. Отмечается, что обломки беспилотника упали вне населенных пунктов.

Напомним, сегодня ночью Украина попыталась атаковать сразу несколько регионов России. Атаке также подверглись Рязанская, Орловская, Брянская области и Подмосковье.

Кроме того, в акватории Черного моря самолет морской авиации ликвидировал десантные группы ВСУ общей численностью до 50 человек.