За сутки у 50 743 россиян выявлен Covid, более 7 тыс. госпитализированы

За сутки в России подтвердилось 50 743 случая коронавирусной инфекции. Более 7,5 тысячи человек потребовалась госпитализация. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19.

«Количество госпитализаций <...> составило 7566 человек и уменьшилось <...> на 19,5%», — отмечается в сообщении.

При этом в 59 регионах страны число госпитализаций снизилось в 24, наоборот, уменьшилось. В двух субъектах ситуация не изменилась.

За день выздоровели 151 210 человек, что на 1,7% больше, чем за предыдущий отрезок времени.

За все время пандемии в России выявлено 17 242 043 случая коронавируса, более 15 млн человек выздоровели. Скончались от последствий болезни 359 585 пациентов.

Напомним, что в Татарстане за день подтвердилось 638 случаев коронавируса.