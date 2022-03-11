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Здоровье
11 марта 2022  10:36
Эвелина Киселёва

В Татарстане 638 жителей заразились Covid-19

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Татарстане за сутки выявили 638 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 638 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период – 129 356 случаев», – сообщила спикер.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки в республике выздоровели 2 709 жителей.

#коронавирус #статистика
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