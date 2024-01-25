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На Саид-Галеева в Казани из-за брошенного авто встали троллейбусы седьмого маршрута
В Казани на улице Саид-Галеева приостановили движение троллейбусного маршрута №7. Это произошло из-за брошенного под контактной сетью автомобиля, сообщает МУП «Метроэлектротранс» в телеграм-канале. Об инциденте проинформировали ГИБДД.
Ранее жителей Казани призвали не оставлять транспортные средства вдоль дорог и не создавать помеху движению. Мешающие проезду общественного электротранспорта автомобили будут эвакуированы на штрафную стоянку, а автовладельцы будут привлечены к административной ответственности.
UPD (12.33). Движение восстановлено.
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