За сутки российские силы ПВО сбили 22 украинских дрона

За минувшие сутки российские военные сбили 22 беспилотных летательных аппарата Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 - над Курской», – указано в сообщении.

Накануне вечером Киев вновь пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ. Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. В результате происшествия есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи - без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь.

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