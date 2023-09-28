Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Киев вновь пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ. Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ обстреляли город Шебекино.

Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи - без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь.

В результате происшествия никто не пострадал.

Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход продолжается.