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Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью
Киев вновь пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ. Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ обстреляли город Шебекино.
Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи - без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь.
В результате происшествия никто не пострадал.
Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход продолжается.
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