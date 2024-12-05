За сутки российские силы ПВО сбили 101 украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 101 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Помимо этого, в ведомстве отчитались, что всего с начала СВО российскими военными уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37284 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над регионами страны.