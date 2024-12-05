news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 5 декабря 2024 09:38

Силы ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников над регионами России

Скопировать ссылку

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над регионами страны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА – над территорией Брянской области и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей», – сообщили в Минобороны.

«Татар-информ» рассказывал, что Вооруженные силы Российской Федерации ударом по месту дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области уничтожили около 10 иностранных наемников.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100