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Силы ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников над регионами России
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над регионами страны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА – над территорией Брянской области и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей», – сообщили в Минобороны.
«Татар-информ» рассказывал, что Вооруженные силы Российской Федерации ударом по месту дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области уничтожили около 10 иностранных наемников.
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