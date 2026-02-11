За сутки на дорогах Казани задержали девятерых пьяных водителей

За прошедшие сутки в Казани задержали девять пьяных водителей, данные приводит Госавтоинспекция города.

Всего за 10 февраля произошло 368 аварий. В двух из них по одной жертве. Также автоинспекторы задержали четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.

«Татар-информ» рассказывал о том, что в селе Сокуры сотрудники Госавтоинспекции остановили 20‑летнего водителя Renault Logan. Во время проверки документов выяснилось, что он сел за руль пьяным, более того, он был ранее лишен водительского удостоверения.

«Предстоит судебное заседание, на котором нарушителю будет определена мера наказания», – сообщила врио начальника ОГИБДД Лаишевского ОВД Кристина Леонтьева.