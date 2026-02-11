news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 февраля 2026 10:52

За сутки на дорогах Казани задержали девятерых пьяных водителей

Читайте нас в
Телеграм

За прошедшие сутки в Казани задержали девять пьяных водителей, данные приводит Госавтоинспекция города.

Всего за 10 февраля произошло 368 аварий. В двух из них по одной жертве. Также автоинспекторы задержали четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.

«Татар-информ» рассказывал о том, что в селе Сокуры сотрудники Госавтоинспекции остановили 20‑летнего водителя Renault Logan. Во время проверки документов выяснилось, что он сел за руль пьяным, более того, он был ранее лишен водительского удостоверения.

«Предстоит судебное заседание, на котором нарушителю будет определена мера наказания», – сообщила врио начальника ОГИБДД Лаишевского ОВД Кристина Леонтьева.

#пьяный водитель #пьяные #гаи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026