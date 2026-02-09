В Сокурах сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя без прав

Фото: Госавтоинспекция Лаишевского района

Сегодня около полуночи на Дачной улице в селе Сокуры сотрудники Госавтоинспекции остановили 20‑летнего водителя Renault Logan. Как выяснилось, молодой человек находился за рулем, будучи лишенным прав. Кроме того, он был в состоянии опьянения.

В отношении нетрезвого водителя составили административный протокол.

«Предстоит судебное заседание, на котором нарушителю будет определена мера наказания», – сообщила врио начальника ОГИБДД Лаишевского ОВД Кристина Леонтьева.