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За сутки на дорогах Казани поймали 11 пьяных водителей
В субботу, 23 декабря, автоинспекторы Казани задержали 11 нетрезвых автомобилистов. Еще четыре водителя не имели водительского удостоверения, сообщили в ведомстве.
«Всего поступило 156 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших», – говорится в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.
В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили одного человека.
Накануне «Татар-информ» рассказывал, что за несколько часов рейда в Казани автоинспекторы остановили 30 нарушителей ПДД.
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