news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 24 декабря 2023 10:48

За сутки на дорогах Казани поймали 11 пьяных водителей

Скопировать ссылку
За сутки на дорогах Казани поймали 11 пьяных водителей

В субботу, 23 декабря, автоинспекторы Казани задержали 11 нетрезвых автомобилистов. Еще четыре водителя не имели водительского удостоверения, сообщили в ведомстве.

«Всего поступило 156 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших», – говорится в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили одного человека.

Накануне «Татар-информ» рассказывал, что за несколько часов рейда в Казани автоинспекторы остановили 30 нарушителей ПДД.

#госавтоинспекция казани #пьяные водители
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100