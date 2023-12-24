За сутки на дорогах Казани поймали 11 пьяных водителей

В субботу, 23 декабря, автоинспекторы Казани задержали 11 нетрезвых автомобилистов. Еще четыре водителя не имели водительского удостоверения, сообщили в ведомстве.

«Всего поступило 156 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших», – говорится в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.



В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили одного человека.

Накануне «Татар-информ» рассказывал, что за несколько часов рейда в Казани автоинспекторы остановили 30 нарушителей ПДД.