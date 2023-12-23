За несколько часов рейда в Казани автоинспекторы остановили 30 нарушителей ПДД

Накануне с 19:30 до 23:30 в Казани было проведено специальное рейдовое мероприятие с целью выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения, которые могут повлиять на уровень аварийности, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции уделили особое внимание выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения.

В процессе совместного мероприятия с участием уполномоченных полиции, было выявлено и пресечено более 30 нарушений ПДД.

Были зафиксированы следующие нарушения в сфере дорожного движения: неразборчивые государственные номера, отсутствие регистрационных документов и водительского удостоверения, технические неисправности (4 случая), нарушение требований по покрытиям стекол (9 случаев), неисправности в рулевом управлении (3 случая), отсутствие пристегнутого ремня безопасности, управление автомобилем лицом без соответствующего водительского права (2 случая), отказ от медицинского освидетельствования, а также перевозка детей без детских удерживающих устройств.